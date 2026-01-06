Más de 200 argentinos pagaron por departamentos falsos en Chile y perdieron miles de dólares

Una compleja estafa digital ha dejado a cientos de turistas argentinos sin alojamiento y sin dinero en el balneario chileno de Reñaca, destino favorito de veraneantes trasandinos. Los delincuentes crearon un ficticio complejo de apartamentos llamado "Holiday Reñaca", robando fotografías y datos de un alojamiento real para engañar a sus víctimas, quienes realizaron pagos por adelantado que oscilan entre los $45.000 argentinos y los 1.300 dólares.

El modus operandi: una fachada digital impecable

El fraude, detectado a fines de diciembre, se caracterizó por su alto grado de sofisticación. Los estafadores copiaron íntegramente el aviso de un departamento real del edificio "Holiday Park" de Reñaca, publicado en la plataforma Booking.com, incluyendo fotografías y hasta las reseñas positivas, a las que adjudicaron una puntuación de 9.7.

Para generar confianza, utilizaron un número de WhatsApp con el "verificado azul" de Meta, logrando así engañar incluso a usuarios experimentados. A través de este canal, ofrecían descuentos exclusivos por reservar en su página web fraudulenta y, tras concretar el pago, enviaban comprobantes falsos con datos como un RUT (Rol Único Tributario) chileno y una razón social inventada.

El relato de las víctimas: de la ilusión al engaño

El mendocino Ignacio Almenara contó su experiencia: tras haberse alojado el año anterior en el Holiday Park real, creyó que el avisto del "Holiday Reñaca" en Instagram era una actualización del mismo lugar. "Al ver el verificado [en WhatsApp], supuse que se había actualizado", explicó. Él y cinco amigos pagaron 1.328 dólares en noviembre para asegurar un departamento para 13 noches en fin de año, sin recibir más información hasta que descubrieron la estafa a través de un posteo en redes sociales a fines de diciembre.

La corredora inmobiliaria mendocina Valentina Funes, quien trabaja en Reñaca y fue clave para destapar el caso, señaló que los estafadores operaban desde al menos agosto, utilizando publicidad paga en Instagram. "Calculo que unas 200 familias resultaron afectadas", afirmó, basándose en los testimonios que ha recolectado. Muchas víctimas dieron con el aviso a través de agencias de viajes que, sin saberlo, derivaban los pagos a los estafadores.

Investigación en curso y un insólito "pedido de disculpas"

El caso está ahora en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Los dueños del verdadero Holiday Park ya presentaron la denuncia, y se recomienda a todas las víctimas que guarden toda constancia de pago y desconozcan la transacción ante sus entidades bancarias.

En un giro inusual, los responsables del fraude publicaron un mensaje en su propia web fraudulenta, reconociendo el daño. "Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir", decía el texto. El número de contacto asociado ahora dirige a un buzón de voz y el dinero no ha sido recuperado.

Consejos clave para evitar estafas en alquileres turísticos

Ante el aumento de este tipo de fraudes, especialistas y las propias víctimas aconsejan: