AC/DC confirmó su esperado regreso a la Argentina tras 16 años, y los fanáticos respondieron de inmediato: en pocas horas se agotaron las localidades para el primer show del 23 de marzo de 2026 en el estadio de River Plate. La productora anunció una segunda fecha para el 27 de marzo, en el marco de su gira mundial Power Up Tour.

Las entradas están disponibles exclusivamente a través del sitio oficial de All Access, sin preventa bancaria, aunque los socios de River Plate cuentan con una venta anticipada especial desde este viernes a las 10 de la mañana. Para acceder, deben validar un código en login.riverid.com.ar antes de concretar la compra.

Los precios del show reflejan el impacto del contexto económico: las localidades más económicas, en Platea Sívori Alta, cuestan $189.750, mientras que el Campo General se ubica en $207.000. Las Plateas Altas ascienden a $258.750, la Sívori Media a $287.500, el Campo Delantero cuesta $339.250, y las Plateas Preferenciales alcanzan los $396.750, siempre con servicio incluido.

Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro tickets por compra, y el sistema exige la validación de la identidad mediante un código bancario que puede demorar hasta 72 horas hábiles. Si el código no se ingresa dentro de los diez días posteriores a la compra, la operación será cancelada.

El Power Up Tour toma su nombre del álbum lanzado en 2020 en homenaje a Malcolm Young, guitarrista fundador fallecido en 2017. La formación actual incluye a Brian Johnson en voz, Angus Young y Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. La banda invitada será The Pretty Reckless, liderada por Taylor Momsen.