Maxi López y Wanda Nara se separaron en 2013 en medio de un escándalo internacional. La separación ocurrió después de que ella descubriera varias infidelidades. Posteriormente, Nara apareció de novia con Mauro Icardi, quien hasta ese momento era amigo de López.

La expareja vivió una "guerra sin cuartel" hasta hace un par de años, cuando lograron resolver la parte económica, lo que ayudó a que volvieran a vincularse.

Publicidad

Este jueves 6, la expareja compartió el estudio de Ferné con Grego (Telefe) y sacaron varios detalles a la luz. La conductora de MasterChef Celebity abordó la polémica que popularizó el término ‘Icardear’, que hace referencia a cuando un hombre se pone en pareja con la novia de un amigo.

Wanda Nara explicó que ella fue la primera en enterarse de la situación, y que se comunicó con su exesposo: “Cuando dicen Icardeada no Icardeada, el primero que se enteró de la situación, yo levanté el teléfono, hablé con él y le plateé la situación”.

Publicidad

La conductora sostuvo que siempre fue clara y sincera con él. Agregó que, tras la llamada: “Después lo podés aceptar, te enojas, nos peleamos…las casas, mil cosas".

Finalmente, Nara señaló que hoy está contenta por la mujer y los hijos de Maxi. López intervino en la conversación para expresar que compartía el sentimiento de Wanda: “Yo comparto los tuyos también. Me parece que hoy la felicidad pasa por otro lado”.