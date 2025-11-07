Huarpe Deportivo > Este viernes
La Fórmula 1 tras la renovación de Colapinto: "Preparándonos para 2026"
POR REDACCIÓN
Hace 3 horas
La noticia de que Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto para la próxima temporada, la 2026, generó una reacción inmediata y oficial por parte de la Máxima Categoría del automovilismo.
Ante el anuncio, la cuenta oficial de X de la Fórmula 1 subió una imagen muy significativa: una camiseta argentina. Dicha camiseta exhibía claramente el apellido del piloto y el año de su debut: "Colapinto 2026".
Además de la imagen de la casaca, la Fórmula 1 acompañó la publicación con un mensaje conciso que reafirma la posición del argentino en la parrilla: "Titular. Preparándonos para 2026".
