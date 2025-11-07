Wanda Nara: "Le destruí una Ferrari a Maxi López en un ataque de ira"

Wanda Nara y Maxi López están demostrando públicamente que lograron dejar atrás los rencores de su pasado. Ambos sorprendieron al mostrar una relación excelente en MasterChef Celebrity y ahora brindaron una entrevista conjunta en Ferné con Grego. En esta charla, rememoraron con humor sus mejores y peores momentos.

Uno de los recuerdos más impactantes que salió a la luz fue cuando Wanda le rompió una Ferrari a su entonces pareja. "Le destruí una Ferrari a Maxi, que tenía, en un ataque de ira", confesó Wanda Nara en el programa.

La conductora de MasterChef Celebrity recordó la reacción de Maxi López ante el ataque de furia: "Él era tan calmo que me miraba y me decía: 'Gringa, te vas a hacer mal'". Por su parte, Maxi López contó la situación desde su perspectiva, diciendo que "Yo la miraba mientras me fumaba un pucho".

Maxi López brindó más detalles sobre la escena violenta, aunque ninguno de los dos quiso dar demasiado contexto. López relató que ella "Estaba rompiendo una Ferrari con la sillita del bebé, revoleándola de acá para allá, iba y venía, estaba sacada. Yo la miraba".

El impacto de la destrucción fue tal que, según Wanda Nara, cuando Maxi López llamó al seguro, "le dijeron que si se pegaba de frente con un camión en la ruta a 200 km/h, no le hubiese quedado tan arruinada como estaba".

Wanda también comentó la reacción de sus padres al enterarse de lo sucedido. Su madre, Nora Colosimo, que presenció toda la situación, llamó a Andrés Nara, su padre, "desesperada" para contarle lo que estaba haciendo. El padre de la mediática reaccionó airadamente: "‘¿Cómo Maxi no le rompe la cabeza contra el capot del auto? Con una Ferrari no se hace eso’, decía mi papá".

A pesar de la gravedad del incidente, el exfutbolista relativizó la situación manifestando: "Está bien, son cosas que pasan". Wanda Nara insistió en que el incidente quedó en el pasado y que ya está todo bien entre ellos: "Ya me olvidé de todo y lo perdoné", expresó la mediática.