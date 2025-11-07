Este viernes se llevó a cabo una nueva instancia judicial en la causa por el asesinato de Emir Barboza, el niño de 7 años que perdió la vida tras ser baleado en el barrio Valle Grande, en Rawson. La audiencia tuvo como objetivo revisar las medidas cautelares que pesan sobre dos de los siete imputados mayores de edad involucrados en la causa, además de un menor.

Los imputados cuya situación fue revisada en esta oportunidad fueron Alan Iván Bazán y Gabriel Jesús Orostizaga. Ambos están acusados de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego y actualmente cumplen prisión preventiva en el Penal de Chimbas, una medida fijada originalmente por seis meses.

Las defensas de ambos imputados solicitaron que se les concediera el beneficio de la prisión preventiva en sus domicilios, con monitoreo mediante tobillera electrónica, argumentando que correspondía aplicar medidas menos gravosas.

La defensora de Orostizaga, Filomena Noriega, argumentó que su defendido posee arraigo laboral y familiar y que no existiría riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Cabe recordar que Orostizaga estuvo prófugo y se presentó en tribunales días después.

Por su parte, Nicolás Gómez Camozzi, defensor de Bazán, solicitó el mismo beneficio, a pesar de que su defendido cuenta con una condena previa dictada en octubre de 2022 y ahora está imputado por el homicidio agravado del pequeño Emir Barboza.

Desde Fiscalía, se opusieron firmemente a los pedidos. Los fiscales sostuvieron que las condiciones del caso y la gravedad del delito justifican el mantenimiento de la prisión preventiva en el establecimiento penitenciario.

Tras evaluar los planteos de ambas partes, el juez decidió rechazar las solicitudes y ratificó la resolución dictada originalmente. De esta manera, Bazán y Orostizaga seguirán cumpliendo la prisión preventiva en el Penal por los seis meses establecidos.

Es importante destacar que todos los imputados mayores en la causa —Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Orostizaga— se encuentran detenidos bajo la misma medida cautelar.