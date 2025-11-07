Durante la mañana de este viernes se realizó el traslado aéreo de una mujer con falla renal desde Jáchal hacia el Hospital Dr. Guillermo Rawson. La paciente, oriunda de Rodeo, departamento Iglesia, fue derivada al Hospital San Roque de Jáchal, donde el equipo médico determinó la necesidad de un traslado urgente a la ciudad de San Juan debido a la complicación de su cuadro renal.

El director del Hospital San Roque, doctor Carlos Páez, confirmó el procedimiento a Actualidad Jachallera y destacó la coordinación entre las distintas áreas para garantizar la atención inmediata y el traslado seguro de la mujer.

El operativo de aeroevacuación fue organizado por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Preventiva, en articulación con el personal médico y administrativo del Hospital San Roque.

El operativo contó con la participación activa de varios organismos:

Agentes de la Comisaría 21ª escoltaron el vehículo sanitario y abrieron paso por las calles del departamento hasta el helipuerto del Aeroclub de Frontera Jáchal.

Se contó con la colaboración de Protección Civil de Jáchal y de Bomberos de la Policía de San Juan, quienes asistieron en las tareas logísticas, de seguridad y apoyo operativo.

El vuelo sanitario despegó desde el aeroclub local con destino a la Capital de San Juan, donde la paciente sería recibida en el Hospital Guillermo Rawson para continuar con su tratamiento.