Alpine confirma a Franco Colapinto como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1

La escudería francesa Alpine puso fin a los rumores y anunció de manera oficial que el piloto argentino Franco Colapinto será uno de sus titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1, formando dupla con el experimentado Pierre Gasly. La noticia, confirmada este 7 de noviembre de 2025, consolida la posición del joven de 22 años en el máximo circuito del automovilismo mundial.

El equipo hizo el anuncio oficial durante el fin de semana del Gran Premio de São Paulo, en Interlagos, un lugar simbólicamente cercano a su Argentina natal. En un comunicado, Alpine destacó que esta decisión es "una clara muestra de nuestro compromiso y nuestro firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras".

La confirmación no es una sorpresa mayúscula, ya que se enmarca dentro de un "acuerdo plurianual" que el piloto firmó con el equipo a principios de 2025, cuando llegó procedente de Williams. Sin embargo, oficializa una plaza que Colapinto se ganó con su rendimiento sobre el asfalto.

De suplente a titular: Una progresión meteórica

La temporada 2025 ha sido un año de prueba por fuego para Colapinto. Comenzó el año como piloto de reserva, pero tras los primeros seis Grandes Premios, Alpine decidió reemplazar a Jack Doohan, cuyo rendimiento fue discreto. Desde su debut como titular en el GP de Emilia-Romaña, el argentino demostró una rápida adaptación.

A los mandos del complicado Alpine A525, Colapinto no solo igualó, sino que en varias ocasiones superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, un piloto con más de 170 Grandes Premios en su historial. Su mejor resultado hasta la fecha fue un 11º puesto en Zandvoort, quedando al borde de los puntos. Esta evolución constante y su capacidad para extraer el máximo de un monoplaza poco competitivo fueron clave para que la dirección del equipo, liderada por Flavio Briatore, confiara en él para el futuro.

La confianza de Briatore y la visión de futuro

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y figura clave en Alpine, no escatimó elogios para el piloto argentino: "He seguido la trayectoria de Franco a lo largo de su etapa en la Fórmula Uno y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel capaz de crecer con el equipo".

Briatore también destacó el valor del binomio que formará Colapinto con Gasly: "Con la alineación de Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo".

Un momento crucial para Alpine y Colapinto

La temporada 2026 no es un año más. Representa el inicio de una nueva era en la F1, con una regulación técnica completamente renovada. Alpine dejará de usar motores Renault para equiparse con unidades de potencia Mercedes, un cambio radical que supone un reinicio para el equipo.

Para Colapinto, esto significa una oportunidad histórica: será la primera vez que afronte una temporada completa desde la primera carrera, con la ventaja añadida de participar en los test de pretemporada, algo que no pudo hacer en sus inicios. Llegará a la cita con un bagaje de 27 Grandes Premios disputados (9 con Williams y 18 con Alpine en 2025), una experiencia invaluable que le permitirá contribuir al desarrollo del nuevo monoplaza desde el primer día.

El sueño argentino, más vivo que nunca

Franco Colapinto se convierte así en el gran representante de Argentina en la F1, un país con una rica historia en la categoría. Su continuidad asegura la presencia de la bandera celeste y blanca en la grilla en una temporada clave, donde tanto el piloto como el equipo aspiran a dar un salto de calidad y pelear por resultados más ambiciosos. El "Vamos, Alpine!" con el que cerró sus declaraciones en Brasil resume la ilusión de un proyecto que busca resurgir con un joven talento al volante.