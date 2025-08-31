Las lluvias de los últimos días en San Juan generaron complicaciones en distintos departamentos de la provincia. Según reportes de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y otras áreas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, hasta el momento más de 350 familias fueron asistidas.

En Caucete, la ayuda alcanzó a 50 familias de las localidades de Las Talas, Costa Canal, El Chasca y Los Médanos. La misma cantidad de familias recibieron asistencia en 25 de Mayo, específicamente en Costa Canal y La Chimbera, donde además se registró una familia evacuada.

El departamento más afectado fue Chimbas, donde 250 familias requirieron apoyo en distintos barrios y villas, entre ellos Villa Paula, San Ramón, Loteo San José, Videla, Observatorio, Villa Obrera, Lote Hogar 43, Villa del Sur, Lote 38, Mariano Moreno, Fe y Esperanza, Virgen de Fátima, Lote 54, Unión y Sarmiento, además de zonas como Callejón Horno de Ladrillos y Calle 25 y Díaz.

En Pocito, por su parte, se asistió a 10 familias.

Desde el Ministerio indicaron que en el resto de los departamentos no se registraron pedidos de ayuda ni casos de gravedad. Sin embargo, aclararon que se mantendrá un monitoreo permanente en toda la provincia, dado el alerta meteorológica vigente.