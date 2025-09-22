El delantero Matías Giménez Rojas encendió las alarmas en Argentinos Juniors durante el partido contra Banfield, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El hecho ocurrió en un tiro libre a favor del ‘Bicho’, cuando el sanjuanino, con pasado en Independiente, intentó cabecear la pelota y, tras un empujón del defensor Santiago Daniele, cayó de manera incómoda sobre su pierna derecha.

Giménez Rojas quedó tendido sobre el césped con gestos de dolor y, tras varios minutos de atención médica, debió retirarse en un carrito mientras lloraba desconsoladamente. La imagen generó preocupación tanto en el cuerpo técnico del entrenador Nicolás Diez como en los hinchas presentes en el Estadio Diego Armando Maradona.

Fue reemplazado por Emiliano Viveros cuando apenas se había jugado media hora de partido. El informe inicial indica que podría tratarse de un esguince, aunque el jugador deberá realizar estudios más precisos para determinar la gravedad de la lesión.

La preocupación aumenta por los antecedentes de Giménez Rojas: en marzo de 2024, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la misma rodilla derecha, de la cual ya había completado la recuperación a lo largo del año pasado. Tras jugar algunos partidos con Independiente en la primera mitad de 2024, el delantero se trasladó a Argentinos Juniors para continuar sumando minutos y rodaje.

El atacante de 26 años, que venía mostrando buen nivel en los últimos encuentros, podría quedar nuevamente marginado de las canchas por un período indeterminado, generando incertidumbre en el club y entre los seguidores.