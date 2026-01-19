Matt Damon en problemas con Netflix: las declaraciones que le harían perder millones

Durante la gira de promoción de su nueva película "El botín", Matt Damon y Ben Affleck participaron en el podcast The Joe Rogan Experience, donde revelaron las inusuales peticiones que realiza Netflix al desarrollar proyectos. Damon, casado con la argentina Luciana Barroso, explicó cómo las exigencias de la plataforma chocan con el modelo tradicional de cine de acción.

Según el actor, el esquema clásico que conocían “suponía que tuvieras tres secuencias de gran despliegue distribuidas a lo largo del film. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero. En la última tenías que poner la mayor cantidad de dinero del presupuesto porque era el final de tu relato". Sin embargo, el panorama actual ha cambiado drásticamente debido al comportamiento del espectador.

Damon detalló los nuevos requerimientos: “¿Podemos tener una secuencia de acción en los primeros cinco minutos del film? Queremos que los espectadores se queden. Y no estaría mal si repitieran la trama de la película tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está usando el teléfono al mismo tiempo que la está viendo”. Estas declaraciones surgen mientras Paramount compite con Netflix por la adquisición de Warner Discovery, argumentando que la plataforma prioriza el algoritmo sobre la creatividad artística.

Ante la polémica, Affleck intentó matizar los dichos de su compañero señalando que existen proyectos como la serie Adolescencia donde “no aplicaron ninguna de esas mierdas y es fantástica. Y oscura, trágica e intensa”. Mientras Affleck sostiene que seguir ese manual “no es necesario”, Damon considera que casos así son solo “una excepción”.

Finalmente, ambos analizaron la crisis del modelo de salas. Affleck subrayó que “para no perder plata con una película estrenada en cine que costó 25 millones de dólares tenés que conseguir una taquilla de al menos 100 millones”. Damon añadió que además “tenés que gastar lo mismo que te costó hacerla en publicidad. Porque necesitás que la gente no solo se entere de su existencia sino que además debés lograr que vaya a las salas el viernes del estreno”.

Affleck concluyó con una reflexión sobre el mercado: “Todo se vuelve una cuestión de riesgos: nadie quiere hacer algo nuevo porque tienen que invertir mucho y nadie quiere perder su maldito dinero. Los servicios de streaming identificaron eso y ofrecieron alternativas. No todo tiene que tener una estrella o ser sobre superhéroes. Además, pienso que para gente de mi edad primero que nada ir al cine es caro, ir con toda tu familia te sale 100 dólares mientras que pagás 20 dólares al mes por la suscripción a una plataforma”.