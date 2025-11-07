María Eugenia Suárez está planificando su futuro junto a Mauro Icardi. De acuerdo con la información difundida en Mañanas argentinas (Canal 13), la pareja aguardará al divorcio de Icardi con Wanda Nara para luego contraer enlace.

El divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara está programado para mayo de 2026, lo que significa que faltan aproximadamente entre cinco y seis meses. Se informó que, si Wanda se enojó por una cartera, es difícil imaginar cómo reaccionará cuando se concrete lo del casamiento.

En la disputa legal entre Icardi y Nara hay propiedades en juego que tienen un valor importante para el goleador y la ex de Benjamín Vicuña. Lo que está en juego principalmente es una casa en el Lago di Como, considerada una de las zonas más top y lujosas de toda Europa, y una serie de departamentos que compraron en Milán, en una zona comparable a Puerto Madero.

Respecto a su residencia futura, la decisión de la pareja no es volver a vivir en Argentina, ni quedarse en Turquía, ni establecerse en España o irse a Miami. Por el contrario, la idea es radicarse en Milán.

Esta decisión de establecerse en Milán podría provocar un nuevo escándalo por el destino y la tenencia de los hijos de ambos. Icardi tiene dos nenas con Wanda, mientras que China Suárez tiene una nena con Nico Cabré y "una parejita" con el chileno Benjamín Vicuña.