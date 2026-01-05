Maxi López confesó por qué mantiene alejada a su esposa de Wanda Nara

Maxi López cerró un 2025 exitoso tras su paso por Masterchef Celebrity, donde su versión pícara lo convirtió en una de las figuras más queridas y permitió ver una mejora en su relación con Wanda Nara. En una visita de Marley a su casa de Suiza, grabada antes del nacimiento de su hijo Lando, se consultó sobre el vínculo entre la modelo Daniela Christiansson y la conductora. Christiansson admitió con incomodidad que casi no tienen relación porque el exfutbolista siempre prefirió la distancia.

Ante esto, López justificó su postura: "Es que a Wanda es mejor así. Con ella siempre hay que tener cierta distancia, es recomendable porque sino la tenemos acá. Está bueno llevarse bien por los chicos pero ahí”. El deportista aclaró que los encuentros entre ambas han sido limitados: "Se han cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, en fiestas familiares pero bien. Lo justo y necesario”.

Actualmente, López se encuentra instalado en la Argentina trabajando para la temporada de Olga en Mar del Plata, compromiso que estaba sujeto al nacimiento de su segundo hijo. El bebé llegó poco antes del cierre del 2025 y, al encontrarse tanto él como la madre en perfectas condiciones, Maxi decidió sumarse al streaming. El plan actual de la pareja contempla que Daniela viaje a "la Feliz" si recibe el alta médica; de lo contrario, será López quien regrese a territorio suizo para compartir con ellos.