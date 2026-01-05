Una madrugada de terror vivió una familia argentina en la zona turística de La Serena este lunes. Mientras una mujer circulaba por la vía pública en compañía de sus hijas, fue interceptada violentamente por un hombre en situación de calle. El incidente ocurrió en las inmediaciones de Avenida Pacífico y Las Higueras, a metros del concurrido sector de “Cuatro Esquinas”.

Según relataron testigos, el agresor intentó sustraerle la cartera utilizando violencia y, en un acto de extrema gravedad, pretendió arrastrar a la víctima hacia un terreno baldío para abusar sexualmente de ella.

La situación generó una alarma inmediata en el lugar. Al escuchar los gritos de auxilio, vecinos y transeúntes acudieron rápidamente al rescate, logrando reducir al individuo antes de que el ataque pasara a mayores.

Desde Carabineros informaron que la intervención de las personas presentes fue clave para salvaguardar a la turista argentina. El agresor, identificado como un hombre chileno de 55 años, fue detenido por el personal policial.

Las autoridades confirmaron que el sujeto posee ocho detenciones anteriores como antecedentes. Actualmente, el procedimiento se encuentra a disposición del Ministerio Público para llevar adelante la investigación correspondiente.