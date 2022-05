"Me dejó secuelas": Lionel Messi asusta por su condición física luego del COVID-19

Hace instantes, Lionel Messi dejó a más de uno con la boca abierta, tras ruidosas declaraciones. El capitán de la Selección Argentina de fútbol dialogó con TyC Sports, momento en el que reflexionó sobre lo mal que la ha pasado físicamente luego de tener COVID-19. El astro rosarino afirmó que le dejó secuelas complicadas el coronavirus, incluso llegando al punto de tener una respiración compleja tras entrenarse.

Al comienzo, Messi indicó: ”El COVID-19 me agarró muy mal. Me pegó fuerte. Tenía mucha tos, fiebre, cansancio y me dejó secuelas en los pulmones. Apenas volví a entrenar no podía correr. Quería arrancar y como me apuré en mi regreso me terminó perjudicando”. Estas palabras sobre el período que estuvo marginado por la enfermedad asustaron a todos, teniendo en cuenta de quién se trata y lo que viene para él y Argentina: el Mundial de Qatar 2022.

Más palabras de Lionel Messi

“Se ve a través de las redes sociales: es un lindo grupo, estamos muy contentos y como venimos de ganar la Copa América todo se hace mucho más fácil. No me imaginaba nunca lo que pasó después de la Copa América. Después de tantos años peleando con la Selección y de muchos veranos tristes por las finales perdidas, fue un verano diferente, porque la felicidad fue completa”, aseveró Leo, sobre el título ganado en el 2021.

Luego, Lionel también aprovechó para mencionar lo siguiente al respecto: “Hace un tiempo que estoy viviendo un gran momento en Argentina. La gente y el periodismo cambió mucho conmigo, porque antes fueron muy críticos. Ahora siento que se habla con más respeto y siento un respaldo que antes no tenía. Después de haber ganado la Copa América se convirtió todo en algo más hermoso”.

“Fue un recuerdo hermoso. No parece que fue hace un año la Copa América, pero esto sigue, porque vienen nuevos retos y objetivos. Hay que pensar en el día a día y en todo lo que viene. Muchas veces dijimos que no sólo importa ganar, porque años anteriores hicimos cosas espectaculares que no se valoraron. Fueron muy injustos con el ciclo anterior. Dimos todo por la Selección, llegamos a la final del mundo y a dos finales de la Copa América, pero quedó una sensación rara con ese grupo. Se lo maltrató mucho. La gente fue muy feliz durante todo el Mundial de Brasil y se perdió por un detalle. Está bueno que la gente reconozca lo que se hizo”, cerró Messi.