El Mercado de Abasto se consolida como principal centro de abastecimiento de productos frescos, ofreciendo una amplia variedad de frutas, verduras y carnes a precios competitivos. Según el relevamiento correspondiente al miércoles 17 de septiembre de 2025, los consumidores pueden encontrar valores de referencia que facilitan la comparación y elección de compra.

En el sector de verduras, la papa se ubica entre los $300 y $400 por kilogramo, mientras que la cebolla mantiene un valor entre $400 y $500 por kilo. Entre los productos estacionales, el tomate perita oscila entre $1.000 y $2.500 el kilogramo, y el tomate platense entre $1.500 y $2.500. Los vegetales de hoja como acelga y espinaca se comercializan entre $300 y $400 por unidad.

La frutilla lidera el segmento de frutas con valores entre $5.000 y $6.000 el kilogramo, seguida por el kiwi que alcanza los $9.000 a $10.000 por kilo. Las frutas cítricas como naranja y mandarina se mantienen en el rango de $1.500 a $2.000 el kilogramo, al igual que la manzana y la pera. El limón se ofrece entre $200 y $300 por unidad.

En el sector cárnico, el asado presenta valores entre $8.500 y $11.000 el kilogramo, mientras que la carne molida común se encuentra entre $3.500 y $4.500. El pollo entero se comercializa entre $3.100 y $3.200 el kilogramo, y la pechuga de pollo entre $7.000 y $8.000. Los embutidos como chorizo y morcilla mantienen precios entre $4.500 y $6.000 el kilogramo.

Los huevos registran valores entre $4.500 y $6.500 el cartón de 30 unidades. Entre los cortes especiales, la molleja lidera con precios entre $22.000 y $25.000 el kilogramo.