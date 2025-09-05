Lionel Messi disputó este jueves 4 de septiembre su último partido oficial como local con la camiseta de la Selección Argentina. El encuentro ante Venezuela, que tiñó el estadio de celeste y blanco con el aliento de miles de hinchas, terminó con un triunfo albiceleste gracias a dos goles del capitán y uno de Lautaro Martínez.

Al finalizar, Messi habló con la prensa y expresó su emoción por vivir este momento: “Es el último campo, viví muchas cosas en esta casa. Siempre es una alegría jugar delante de nuestra gente. Es lo que siempre soñé, disfrutar con mi gente. Tengo mucho cariño de Barcelona, pero mi sueño era vivirlo acá”.

El capitán, que fue ovacionado de principio a fin, también se refirió a su futuro con la Selección: “Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido, muy feliz, muy feliz. Espero hacer una buena pretemporada. Lo vamos viendo partido a partido”, señaló, sin descartar la posibilidad de llegar al Mundial 2026.

El triunfo frente a Venezuela quedará en la memoria de los hinchas como la última presentación de Messi en suelo argentino con la camiseta albiceleste en un partido oficial, en una noche marcada por la emoción y el reconocimiento al mejor jugador del mundo.