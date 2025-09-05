La cantante Eugenia Quevedo fue una de las grandes protagonistas de la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La vocalista, conocida popularmente como “La Muela”, cautivó al público presente en el Estadio Monumental con una interpretación única del Himno nacional, generando un momento emotivo para todos los asistentes.

Con su fiel estilo, la artista logró transmitir emoción y orgullo en cada una de las estrofas de la canción patria. Su actuación en el estadio de Núñez marcó un nuevo avance en su carrera, que continúa sumando experiencias destacadas y dejando su sello en los escenarios más importantes del país.

Para ponerle ritmo a la fiesta, dos bandas de la provincia de Córdoba se hicieron presentes en el recinto. Los grupos Q’Lokura y La Banda de Carlitos, donde la intérprete es vocalista, también participaron de la previa con su música. Ambas formaciones musicales fueron elegidas por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La interpretación de la vocalista no solo conmovió a los presentes, sino que tuvo un impacto directo en el propio Lionel Messi. Las cámaras de televisión captaron al astro visiblemente emocionado durante las estrofas del himno, un momento que simbolizó el profundo sentimiento de despedida que se vivió en el estadio.