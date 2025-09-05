Con la llegada del verano, la piel se convierte en protagonista al buscar ese tono dorado que tanto se desea. Sin embargo, para lograr una piel suave y bronceada es fundamental seguir cuidados específicos que eviten daños y mantengan la salud cutánea.

Desde Centros Ideal recomiendan prestar atención a las rutinas que combinan la depilación con la exposición solar, ya que esta mezcla puede resultar perjudicial si no se toman precauciones adecuadas.

Antes de la depilación, es importante evitar la exposición al sol durante al menos 10 días. Esto se debe a que el sol potencia la melanina, oscureciendo la piel y aumentando el riesgo de daños durante el tratamiento de depilación láser de diodo.

Después de la depilación, la piel permanece sensible y susceptible a irritaciones, rojeces y manchas. Por ello, se recomienda no exponerse al sol durante al menos tres días hasta que la piel recupere su estado normal. En caso de ser inevitable la exposición, es imprescindible aplicar un protector solar adecuado.

La hidratación constante es otro pilar esencial para mantener la piel saludable. Hidratar antes y después de la depilación no solo favorece una textura más suave y tersa, sino que también ayuda a conservar el bronceado y previene irritaciones o descamación.

Asimismo, se aconseja exfoliar la piel cinco días antes del tratamiento para uniformar la zona y, luego de las sesiones de depilación o exposición solar, para eliminar células muertas. Esto contribuye a evitar la foliculitis y a lograr un aspecto más homogéneo y sin imperfecciones.

Finalmente, la protección solar se presenta como un requisito indispensable en cualquier jornada al aire libre, especialmente tras una sesión de depilación. Además de proteger la piel de los rayos ultravioletas durante el verano, es recomendable incorporar el uso de protector solar en la rutina diaria para cuidar el rostro y prevenir daños a largo plazo.