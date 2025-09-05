En un operativo llevado a cabo en el departamento Sarmiento, la Policía de San Juan logró secuestrar una serie de elementos de dudosa procedencia, entre ellos una motocicleta que tenía un pedido de secuestro de la provincia de Mendoza. El allanamiento, que se realizó en una vivienda de Colonia Fiscal norte, forma parte de una investigación por varios robos ocurridos en la zona.

La motosierra y el rotomartillo se encuentran a disposición para ser reconocidos.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad Rural N° 4 El Acequión, que actuó bajo una orden judicial emitida por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Contra la Propiedad. El allanamiento se realizó en una casa de calle Mendoza Vieja, en Colonia Fiscal norte, donde se buscaban elementos robados.

En el interior del domicilio, la policía encontró varios objetos que se presume que eran robados, entre ellos un roto martillo marca Dowen Piaggio, una motosierra sin marca visible, un teléfono celular blanco marca iPhone y una motocicleta 110 c.c. de color azul marca Gilera. Tras una rápida verificación en las bases de datos de la Policía, los uniformados constataron que la moto tenía un pedido de secuestro de la provincia de Mendoza por el delito de robo.

Los dueños de la vivienda no pudieron acreditar siquiera la procedencia o propiedad del teléfono secuestrado.

Las personas que se encontraban en el lugar, y que serían los moradores de la vivienda, quedaron vinculadas a la causa, pero los funcionarios intervinientes no se realizaron detenciones. Las actuaciones policiales están en proceso y la investigación continúa para determinar la procedencia de los demás elementos secuestrados y si se encuentran relacionados con otros hechos delictivos en la zona.

El fiscal a cargo y la policía rural solicitaron a la comunidad sanjuanina que haya sufrido la sustracción de elementos similares a los secuestrados, que se acerquen a la Unidad Rural N° 4 o se comuniquen al teléfono 2645832804, con el objetivo de poder reconocer los efectos. La investigación continúa en curso para dar con los autores de los robos.