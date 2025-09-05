La relación comercial entre San Juan y Chile, está marcada por una profunda asimetría. Pese a la cercanía geográfica y los lazos históricos, las empresas de ambos lados de la Cordillera de los Andes no compiten en igualdad de condiciones. Ramón Martínez, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), señaló en el Café de la Política que esta disparidad es un reflejo de los cambios económicos que han ocurrido en las últimas décadas.

Martínez recordó que el acuerdo binacional firmado en el año 1997 y que hoy sirve para que la empresa Vicuña contrate proveedores chilenos, se gestó en un momento en el que la situación económica de Argentina era favorable. “Cuando se armó el tratado, creo que nosotros estábamos en mejores condiciones económicas que Chile. Entonces, obviamente, cuando se armó nosotros teníamos beneficios”, afirmó. Sin embargo, el panorama actual es radicalmente diferente, y lo que antes era una ventaja, hoy es un obstáculo.

El principal problema, según el titular de Camarco, es la abrumadora presión fiscal en Argentina. La carga de impuestos y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representan una desventaja insalvable para las empresas locales. "Hoy la presión fiscal nuestra no es para nada la de ellos, los impuestos, el IVA, ni siquiera ya en el IVA perdemos", subrayó Martínez.

De igual modo, Martínez dijo que “entiendo yo que los porcentajes del tratado binación no le dan la posibilidad de presupuestar en las obras grandes a las chilenas", sentenció.

Ramón Martínez / Presidente de la Camarco