El exboxeador Mike Tyson, reveló una experiencia sobre su pasado con las drogas, al confesar que consumió fentanilo y que sus efectos eran similares a los de la heroína. El deportista, conocido como Iron Mike, afirmó que utilizó la sustancia como analgésico para tratar una dolencia en un dedo del pie durante su carrera profesional. El exatleta contó que, de haber sido detectado en su organismo, la sustancia hubiera sido considerada ilegal.

En una entrevista, el antiguo rey de los pesos pesados explicó que el narcótico era una droga nueva en su momento y que nadie la conocía. Además, describió los síntomas de abstinencia que experimentaba una vez que el efecto del fármaco desaparecía, incluyendo náuseas y otros malestares físicos. Las declaraciones del exboxeador resaltan su prolongado y notorio historial con las adicciones a lo largo de su trayectoria.

El excampeón, de 59 años, continúa utilizando marihuana y otros alucinógenos en la actualidad, y ha sabido controlar esta situación al incursionar en el negocio del cannabis. Su empresa, Tyson Ranch, dedicada al cultivo, ha reportado ganancias de hasta medio millón de dólares al mes, según datos divulgados por el portal especializado Cheat Sheet.

En otro orden de cosas, Tyson, quien se retiró del boxeo profesional en el año 2005, regresó al cuadrilátero a finales de 2024 para una polémica pelea contra el youtuber Jake Paul. En aquel encuentro, que se llevó a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el mediático Paul se impuso por decisión unánime. El testimonio de Tyson se produce en un contexto de grave crisis por el uso de fentanilo en los Estados Unidos, donde se ha convertido en la principal causa de muerte por sobredosis entre jóvenes.