El economista y político argentino Javier Milei emprendió viaje hacia Nueva York acompañado de su comitiva con el objetivo de participar en una reunión bilateral con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este encuentro es considerado fundamental para avanzar en la agenda internacional de Milei, quien busca estrechar vínculos con actores clave del escenario político y financiero estadounidense.

Además, la visita cuenta con el respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuya aprobación representa un impulso significativo para las gestiones que Milei pretende consolidar en el exterior.

La reunión con Trump se enmarca en el contexto de fortalecer relaciones y explorar posibles colaboraciones estratégicas que puedan beneficiar a ambas partes, en especial en materia económica y política.

Este viaje se interpreta como un paso importante en la consolidación del perfil internacional de Javier Milei, quien continúa ampliando su influencia fuera de Argentina.