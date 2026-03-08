Luego de una semana de hermetismo absoluto y especulaciones internacionales, el nombre del sucesor del ayatollah Ali Khamenei, fallecido el pasado 28 de febrero, fue revelado. La Asamblea de Expertos de la República Islámica de Irán confirmó que Mojtaba Khamenei, hijo del anterior líder, quien fue designado por mayoría como el nuevo Líder Supremo.

La noticia se conoció este domingo a través de voceros de la Asamblea, quienes calificaron a Mojtaba como el candidato "más apropiado" para el cargo. "Se adoptó una opinión firme que refleja la posición mayoritaria", confirmaron desde el órgano clerical. El nombramiento mantiene el poder en el círculo íntimo de la familia Khamenei, que rige los destinos del país desde 1989.

Bajo la amenaza de Trump e Israel

El ascenso de Mojtaba no fue recibido con calma en Occidente. Horas antes de confirmarse su identidad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya había lanzado una advertencia letal: aseguró que el nuevo referente “no durará mucho” sin el aval de Washington y calificó la opción de Mojtaba como "inaceptable".

Por su parte, Israel fue más allá y anunció que el nuevo guía supremo es considerado un "objetivo" militar. La retórica de Irán, en tanto, no ha bajado el tono. El ayatollah Mohsen Heidari Alekasir afirmó que el elegido debía ser alguien “odiado por el enemigo”, haciendo referencia explícita a la mención que el propio Trump hizo de su nombre días atrás.

Teherán bajo fuego y sin combustible

El anuncio político se da en un contexto bélico crítico. Este domingo, una espesa humareda negra cubrió la capital iraní tras el bombardeo israelí contra cuatro depósitos de petróleo y un centro logístico. Es el primer ataque reportado contra infraestructura petrolera desde el inicio de las hostilidades.

El gobernador de Teherán informó que la distribución de combustible quedó interrumpida temporalmente, mientras que se confirmó la muerte de cuatro personas en los ataques, incluidos dos conductores de camiones cisterna. A pesar del asedio sobre ciudades como Isfahán y Yadz, los Guardianes de la Revolución aseguraron que sus fuerzas armadas son capaces de sostener "al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual".