Un niño de 10 años fue hallado muerto este domingo en una casa del pasaje Paraguay al 100, en San Miguel de Tucumán, y un adolescente de 16 años quedó bajo investigación luego de presentarse de manera voluntaria en una dependencia policial. El fiscal de la causa, Pedro Gallo, informó que la autopsia será clave para determinar si la muerte se produjo por asfixia, una de las hipótesis iniciales.

El menor vivía con un tío abuelo de 65 años y sus hermanos de 6 y 15, mientras que el adolescente investigado solía quedarse a dormir en la vivienda. Según los reportes preliminares, fue este joven quien, durante la mañana del lunes, llamó al 911 para advertir sobre la muerte del niño y mencionó un posible estrangulamiento. Tras la llamada, se retiró del lugar sin avisar a los familiares, quienes dormían y desconocían lo ocurrido.

Cuando la Policía llegó al domicilio, encontró al niño sin vida y rápidamente inició el trabajo pericial para reconstruir la secuencia de los hechos. Técnicos de la Policía Científica realizaron relevamientos en la escena y analizaron indicios que serán incorporados al expediente.

Horas más tarde, el adolescente se presentó ante las autoridades y quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde permanece bajo resguardo a la espera de la evolución de la causa y de las pericias médicas. Fuentes judiciales remarcaron que la investigación está en su etapa inicial y que la información disponible corresponde a reportes preliminares.

El fiscal Gallo señaló que la autopsia determinará con precisión la causa del fallecimiento y permitirá establecer si existieron signos compatibles con asfixia u otro mecanismo de muerte. Hasta el momento, no se han difundido más detalles de manera oficial.