Este jueves se conoció el fallecimiento de la pediatra sanjuanina Patricia Delgado, una profesional ampliamente reconocida en el ámbito de la salud local. Durante muchos años se desempeñó como jefa de Pediatría del Sanatorio Cimyn y dejó una huella imborrable en la medicina provincial por su vocación y compromiso con los pacientes.

Delgado tuvo un papel protagónico en 2013, en el resonante caso de Camila Brusotti, la niña de 8 años que llegó al Cimyn tras recibir una brutal paliza por parte de su madre y su padrastro. En aquel momento, la pequeña estuvo al borde de la muerte, con lesiones que la dejaron en estado vegetativo durante cuatro días. Contra todo pronóstico, logró recuperarse gracias al esfuerzo del equipo médico que la atendió, donde la labor de Delgado fue fundamental.

La pediatra no dudó en denunciar el desinterés de los responsables de llevar a la niña al nosocomio y, en el juicio, sus declaraciones resultaron claves para esclarecer la violencia sufrida por la menor. “Tenía hematomas desde el cerebro hasta los pies”, relató en aquel entonces, describiendo la gravedad del cuadro clínico.

El fallecimiento de Patricia Delgado generó profundo dolor en la comunidad médica y entre quienes la conocieron por su entrega profesional y su sensibilidad humana. Sus restos serían velados desde las 18:30 de este jueves en la Cochería San José.

