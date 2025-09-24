Alexis Mac Allister emocionó a sus seguidores al anunciar la llegada de su primera hija, Alaia, junto a su pareja, Ailén Cova. El volante de Liverpool y de la Selección Argentina compartió en Instagram imágenes de la bebé y un mensaje cargado de afecto: “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”.

También, el futbolista destacó la fuerza de su pareja durante el parto: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO ❤️”.

La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios de felicitación. Entre ellos, sus compañeros de la Selección, como Paulo Dybala y Leandro Paredes, quienes enviaron sus mensajes con emojis de celebración y aplausos, sumándose al cariño de sus seguidores.



