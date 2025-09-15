Netflix continúa su racha de éxitos con "El club del crimen de los jueves", una nueva película británica que rápidamente se posicionó entre las más vistas tanto a nivel internacional como en Argentina. Estrenada el 28 de agosto, esta producción dirigida por Chris Columbus se basa en la novela homónima de Richard Osman, publicada en 2020.

El filme combina elementos de misterio, humor y drama para mantener a la audiencia cautivada durante casi dos horas. Detrás del proyecto también se encuentra Steven Spielberg, quien adquirió los derechos a través de su productora Amblin Entertainment.

Publicidad

La historia gira en torno a un grupo de jubilados que reside en Cooper Chase, un exclusivo hogar para ancianos amenazado por un proyecto inmobiliario que podría desplazar a sus habitantes. Como pasatiempo, estas personas se reúnen los jueves para resolver casos policiales sin resolver del pasado.

La trama se intensifica cuando uno de los propietarios del asilo es asesinado. Aunque la policía local toma la investigación, pronto reconoce que necesitará la colaboración de estos residentes, convencidos de que detrás del crimen se oculta la intención de dejarlos sin hogar. La película adelanta que esta no será la única muerte que sacudirá a Cooper Chase.

Publicidad

Según Richard Osman, autor de la novela, su obra busca reivindicar a los personajes de la tercera edad, ya que "son más interesantes los personajes de 70 años que los de 20", un concepto que se refleja claramente en la película.

Un elenco de lujo da vida a esta historia, encabezado por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Mirren interpreta a Elizabeth, una oficial retirada del MI6, el servicio de inteligencia británico. Brosnan encarna a Ron, un líder sindical jubilado, mientras que Kingsley es Ibrahim, un psiquiatra retirado. Imrie interpreta a Joyce, una enfermera jubilada.

Publicidad

El reparto se completa con Naomi Ackie como Donna De Freitas, oficial de policía local; Daniel Mays en el papel del inspector jefe Chris Hudson; Henry Lloyd-Hughes como Bogdan; Tom Ellis encarnando a Jason, hijo de Ron y exboxeador convertido en celebridad televisiva; David Tennant como Ian Ventham, un ambicioso hombre de negocios; y Jonathan Pryce como Stephen, marido de Elizabeth.

Otros personajes incluyen a Paul Freeman (John), Geoff Bell (Tony Curran), Ingrid Oliver (Joanna), Joseph Marcell (padre Mackie), Ruth Sheen (tía Maud) y Richard E. Grant, quien interpreta a Bobby Tanner, un criminal.

Con esta combinación de misterio, humor y un elenco destacado, "El club del crimen de los jueves" se consolida como una propuesta atractiva para quienes buscan entretenimiento inteligente y dinámico en la plataforma de streaming.