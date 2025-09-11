La popular cantante rosarina Nicki Nicole confirmó su noviazgo con Lamine Yamal, la joven figura del Fútbol Club Barcelona. Ante esto, la artista puso fin a los rumores sobre una supuesta ruptura con el deportista, y compartió públicamente la felicidad que siente al estar en pareja. El anuncio, realizado durante un evento de moda en la ciudad de Cataluña, generó repercusión entre los fanáticos de ambos y en el ámbito del espectáculo internacional.

La intérprete, de 25 años, se refirió por primera vez a su vínculo amoroso con el jugador de 18 años, considerado una de las promesas más importantes del balompié a nivel global. A pesar de las versiones que circulaban sobre una separación a poco de haber iniciado su romance, la compositora no dudó en afirmar que se encuentra "muy enamorada" y "muy feliz". Sus palabras tuvieron eco rápidamente en la prensa de espectáculos y en las redes sociales.

La artista, que se encuentra radicada en Barcelona, también aprovechó la oportunidad para manifestar su gratitud por el afecto recibido por parte de los habitantes de la ciudad española. La revelación de la cantante de pop urbano coincide con las declaraciones de Yamal, quien había compartido en una entrevista que en su celular tenía una foto de fondo de pantalla junto a su pareja. Ambas expresiones de cariño confirman la solidez de la relación.

La confirmación del romance entre la música y el futbolista del Barcelona captó la atención mediática y desató una ola de comentarios en la web. La pareja de jóvenes celebridades ha generado interés a nivel global, uniendo a los seguidores de la música urbana y a los amantes del fútbol. La noticia sin duda acapara las miradas de los medios y los usuarios en línea.