Nico Vázquez reveló todo el odio que recibió tras su separación de Gime Accardi

Tras el escándalo mediático generado por su separación de Gimena Accardi, motivada por una infidelidad confesada y su posterior noviazgo con Dai Fernández, Nico Vázquez reveló las graves consecuencias que sufrió en su bienestar mental.

El actor detalló en una entrevista con Ángel de Brito que el proceso de ruptura no fue sorpresivo para la pareja: "Lo primero que hice fue entenderlo porque no veníamos bien hace un tiempo largo, lo cual lo tenía procesado que en algún momento iba a llegar, de que alguno de los dos tenía que tomar la decisión, o los dos juntos".

Sin embargo, el hostigamiento en redes sociales y la exposición pública afectaron profundamente su salud. Al respecto, el protagonista de Rocky confesó: "Me afectó mucho, a niveles muy grandes. Estuve muy triste y tuve ataques de ansiedad".

Vázquez también se mostró dolido por el trato recibido en los medios de comunicación, señalando: "A mi me duele cuando doy una nota y cuando vuelven al piso, lo debaten, pero con desacreditación porque hay una cosa de juzgar al otro y de no tener empatía". Asimismo, calificó como algo "muy loco" el hecho de que se involucrara a terceros en su situación personal: "me separé y le preguntaban a Francella o a Suar por mí".

Sobre su actual vínculo con Fernández, el actor admitió que el amor surgió de manera inevitable: "Cuando te pasa algo así, no lo podés evitar". A pesar del contexto, reafirmó su postura sobre la vida afectiva al decir: "A mí me gusta vivir la vida de a dos".

El proceso de recuperación incluyó la introspección y la terapia, lo que le permitió analizar su vínculo de casi dos décadas. "Me empecé a dar cuenta de errores que cometí, de cosas que me olvidé que era, de las que quiero recuperar y a ella le debe pasar lo mismo. Estábamos tan enamorados y simbióticos, nos olvidamos de todo lo que somos", reflexionó el artista.

Finalmente, Vázquez aseguró que ha logrado superar la etapa más crítica de la separación. "Ahora estoy muy bien, como no estaba hace mucho tiempo, y la veo que a ella le pasa lo mismo", reveló con tranquilidad.

Para cerrar su testimonio sobre este periodo de cambios drásticos, concluyó: "Fue un momento de mucha introspección, de escucharme, creo que eso fue primordial porque se dio muy rápido todo".