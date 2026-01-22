San Juan se ubicó como la provincia más sofocante del país durante la tarde de este jueves, según el ranking nacional de temperaturas correspondiente a las 16 horas. La capital sanjuanina registró una temperatura de 38ºC, el valor más alto entre las localidades monitoreadas.

De acuerdo a los datos relevados, San Juan superó a ciudades como Villa Reynolds, en San Luis, que alcanzó los 36,8°C, y Santa Rosa, en La Pampa, con 35,6°C. También quedaron por debajo San Luis capital, Santiago del Estero y San Rafael, en Mendoza, todas con marcas inferiores a los 36ºC.

Publicidad

El informe indica además que la humedad relativa en San Juan fue del 29%, un factor que incrementó la sensación de ambiente seco y caluroso durante la jornada. En comparación, otras ciudades con temperaturas elevadas presentaron porcentajes de humedad más altos.

Además, San Juan se encuentra bajo alerta amarilla. Protección Civil informó que para la tarde y noche del jueves 22 de enero se esperan tormentas en zonas de precordillera, con lluvias de variada intensidad, posible granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

Publicidad

El ranking de las principales temperaturas del país mostró un predominio de provincias del centro y oeste argentino, aunque San Juan encabezó la lista como el punto más caluroso del territorio nacional en ese horario.