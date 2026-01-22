San Lorenzo atraviesa días de definiciones en el mercado de pases mientras se prepara para su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 ante Lanús. En ese contexto, una posibilidad que comenzó a tomar fuerza en Boedo es el eventual regreso de Emmanuel Mas, lateral sanjuanino que supo ser campeón en tres oportunidades con el Ciclón y que se ofreció para volver a vestir la camiseta azulgrana.

La necesidad de reforzar el sector izquierdo de la defensa surge ante la posible salida de Elías Báez rumbo a Atlanta United, situación que llevó al entrenador Damián Ayude a marcar esa zona como prioritaria. Si bien Teo Rodríguez Pagano dejó buenas sensaciones durante la pretemporada y ya se concretó la llegada de Mathías De Ritis, en el club no descartan sumar una alternativa con experiencia.

Publicidad

En ese escenario aparece el nombre de Mas. El sanjuanino, que acaba de cumplir 37 años, viene de una muy buena temporada en Juventud Las Piedras de Uruguay y, en la previa del amistoso frente a Cerro Porteño, manifestó públicamente su deseo de regresar a San Lorenzo, club en el que vivió el mejor tramo de su carrera y con el que conquistó la Copa Libertadores 2014.

“Me gustaría volver. Estoy para lo que se necesite”, afirmó Mas en diálogo con La Cicloneta. Tras esas declaraciones, el lateral mantuvo charlas con dirigentes del club y con Néstor “la Roca” Sánchez, poniéndose a disposición incluso sabiendo que podría correr desde atrás en la consideración del cuerpo técnico y aportar tanto dentro como fuera del campo de juego.

Publicidad

Su posible regreso, sin embargo, divide las aguas en la dirigencia. Mientras algunos valoran su experiencia, liderazgo y estado físico, una constante a lo largo de su trayectoria, otros dudan debido a su edad. Pese a ello, Mas fue una pieza importante en el equipo dirigido por Diego Monarriz que logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026, lo que refuerza el argumento a favor de su vigencia.

Otro aspecto que aparece en el análisis es su pasado por Boca Juniors, aunque este punto no genera tanta controversia entre los hinchas azulgranas como otros casos similares. Su perfil bajo y su identificación con San Lorenzo durante su primer ciclo en Boedo atenuaron cualquier posible ruido en ese sentido.

Publicidad

Durante su etapa en el Ciclón, entre 2013 y 2016, Emmanuel Mas disputó 143 partidos, convirtió nueve goles y entregó doce asistencias, además de conquistar el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2015. Ese exitoso paso también le permitió llegar a la Selección Argentina, con la que disputó ocho encuentros.

Por estas horas, la chance de su regreso sigue abierta. La decisión final dependerá de la evaluación deportiva, el armado del plantel y el consenso interno en una dirigencia que debate entre apostar por la experiencia o proyectar a futuro.