El novio de Pampita y Martín Pepa: detalles de su pelea por Zaira Nara

Tensión entre ex amigos: Pieres encaró a Pepa por presentarle un nuevo candidato a Zaira Nara apenas se separaron.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Telma Louise habría terminado el vínculo entre Zaira y Robert.

La relación entre Zaira Nara y Robert Strom, propiciada por Pampita y Martín Pepa, habría finalizado abruptamente ante la reciente aparición de la modelo francesa Telma Louise. En este contexto, Facundo Pieres, quien estaría rehaciendo su vida amorosa con Chechu Bonelli, se encuentra enfrentado con Pepa, a quien considera un traidor por haber actuado como intermediario cuando él aún tenía intenciones de reconquistar a Nara.

Este conflicto se mantiene latente en Punta del Este, donde el periodista Gustavo Descalzi detalló que Pepa “les hace el gancho y parece que machearon de entrada y al otro muchacho, a Pieres, no le gustó nada”.

Durante el programa A la tarde, ante una consulta de Karina Mazzocco sobre si la palabra utilizada por el polista fue "traidor", Descalzi profundizó en los pormenores del enfrentamiento.

Según el cronista, Pieres se comunicó directamente con su antiguo amigo para cuestionar su accionar: “Lo llama a Pepa, y no voy a reproducir uno al otro…¿Cómo me hace esto?”.

Finalmente, el periodista parafraseó el descargo realizado por Pieres durante la charla: “Sí, me hizo quedar como un 4 de copa, como un pelotu…no sé cuánto. ¿Cómo va a hacer eso en Punta del Este? Apenas nos habíamos separado”.

