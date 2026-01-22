Publicidad
Economía > Calendario de ferias

La Feria Agroproductiva tendrá 32 ediciones en San Juan durante 2026

El Ministerio de Producción confirmó el calendario anual de la Feria Agroproductiva. Habrá 32 encuentros entre el Parque de Mayo y el Centro Cívico, con productos frescos y elaborados en San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 23 horas
En las ferias agroproductivas participan productores locales con productos de elaboración propia. 

La Feria Agroproductiva ya tiene definido su calendario para 2026 y contará con un total de 32 ediciones a lo largo del año. Las ferias se desarrollarán entre el tradicional Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo y la Plaza Seca del Centro Cívico, con el objetivo de ampliar el alcance de la producción local y acercarla a más vecinos.

La agenda fue presentada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. La propuesta mantiene su esquema habitual en el Parque de Mayo y suma fechas en el Centro Cívico, con la posibilidad de incorporar actividades en otros departamentos de la provincia.

Durante cada edición, los asistentes podrán acceder a una oferta variada de productos sanjuaninos, que incluye frutas y verduras de estación, huevos, embutidos artesanales, dulces regionales, conservas, panificados y plantas aromáticas. La feria funciona como un espacio de comercialización directa entre productores y consumidores.

Calendario Feria Agroproductiva 2026

Febrero

  • Viernes 13: Plaza Seca Centro Cívico (9:30 a 13:30)

  • Viernes 20: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (19:00 a 24:00)

Marzo

  • Sábado 7: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

  • Miércoles 11: Plaza Seca, Centro Cívico

  • Sábado 21: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo
    Horarios: 9:30 a 13:30

Abril

  • Miércoles 8: Plaza Seca, Centro Cívico

  • Sábado 11 y sábado 18: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo
    Horarios: 9:30 a 13:30

Mayo

  • Sábado 9 y sábado 16: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

  • Miércoles 13: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Junio

  • Sábado 6 y sábado 20: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

  • Miércoles 10: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Julio

  • Sábado 4 y sábado 18: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

  • Miércoles 8: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Agosto

  • Sábado 8 y sábado 22: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

  • Miércoles 12: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Septiembre

  • Sábado 5 y sábado 19: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

  • Miércoles 9: Plaza Seca, Centro Cívico
    Horarios: 9:30 a 13:30

Octubre

  • Sábado 3 y sábado 17: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

  • Miércoles 14: Plaza Seca, Centro Cívico
    Horarios: 9:30 a 13:30

Noviembre

  • Sábado 7 y sábado 21: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

  • Miércoles 11: Plaza Seca, Centro Cívico
    Horarios: 9:30 a 13:30

Diciembre

  • Sábado 5 y sábado 19: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

  • Miércoles 9: Plaza Seca, Centro Cívico
    Horarios: 9:30 a 13:30

