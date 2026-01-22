La Feria Agroproductiva ya tiene definido su calendario para 2026 y contará con un total de 32 ediciones a lo largo del año. Las ferias se desarrollarán entre el tradicional Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo y la Plaza Seca del Centro Cívico, con el objetivo de ampliar el alcance de la producción local y acercarla a más vecinos.

La agenda fue presentada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria. La propuesta mantiene su esquema habitual en el Parque de Mayo y suma fechas en el Centro Cívico, con la posibilidad de incorporar actividades en otros departamentos de la provincia.

Publicidad

Durante cada edición, los asistentes podrán acceder a una oferta variada de productos sanjuaninos, que incluye frutas y verduras de estación, huevos, embutidos artesanales, dulces regionales, conservas, panificados y plantas aromáticas. La feria funciona como un espacio de comercialización directa entre productores y consumidores.

Calendario Feria Agroproductiva 2026

Febrero

Viernes 13: Plaza Seca Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Viernes 20: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (19:00 a 24:00)

Marzo

Sábado 7: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

Miércoles 11: Plaza Seca, Centro Cívico

Sábado 21: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

Horarios: 9:30 a 13:30

Abril

Miércoles 8: Plaza Seca, Centro Cívico

Sábado 11 y sábado 18: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

Horarios: 9:30 a 13:30

Mayo

Sábado 9 y sábado 16: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

Miércoles 13: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Junio

Sábado 6 y sábado 20: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

Miércoles 10: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Julio

Sábado 4 y sábado 18: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

Miércoles 8: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Agosto

Sábado 8 y sábado 22: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo (10:00 a 14:00)

Miércoles 12: Plaza Seca, Centro Cívico (9:30 a 13:30)

Septiembre

Sábado 5 y sábado 19: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

Miércoles 9: Plaza Seca, Centro Cívico

Horarios: 9:30 a 13:30

Octubre

Sábado 3 y sábado 17: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

Miércoles 14: Plaza Seca, Centro Cívico

Horarios: 9:30 a 13:30

Noviembre

Sábado 7 y sábado 21: Paseo de las Palmeras, Parque de Mayo

Miércoles 11: Plaza Seca, Centro Cívico

Horarios: 9:30 a 13:30

Diciembre