No duraron ni un mes: se separaron la Tana de GH y el hijo de Nazarena Vélez

La influencer Katia "La Tana" Fenocchio sorprendió a sus seguidores al anunciar, de manera inesperada, el final de su breve historia de amor con el Chino Agostini. Ante el comentario de un usuario que le manifestó “A mí me gustaría que estés soltera”, la ex Gran Hermano fue directa: “Estoy soltera de nuevo”.

Al ser consultada sobre los motivos de la ruptura, la influencer explicó: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”. Tras recibir otro comentario que decía "qué pena de que lo del Chino no duró nada, quizás no tendrían que haberse mostrado", ella reflexionó sobre el peso de la fama: “Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien”.

Publicidad

La joven de 34 años también respondió sin filtros cuando le preguntaron si sus parejas no duraban por mala elección o un problema personal: "La pareja anterior que tuve la dejé yo y ahora yo decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”.

El vínculo se había oficializado hace solo dos semanas durante una transmisión en vivo. En ese momento, ante el reto de un seguidor que escribió "No les creo hasta que no se besen", el Chino Agostini, de 25 años, aseguró: "Nosotros ya nos besamos". Katia añadió: "Hay gente que no vio", y ambos se besaron frente a la cámara para confirmar el romance.

Publicidad

Aquel gesto desató diversas reacciones en redes, desde quienes opinaron que era "puro teatro para visualizaciones" hasta quienes bromearon sobre la reacción de la madre del joven: "Ay la madre se debe querer rajar un t...".

Por su parte, Nazarena Vélez admitió que la noticia la tomó por sorpresa: "Un poquito me bajó la presión porque me mandaban las fotos y videos del vivo, del beso". La actriz reveló que, aunque hablaba frecuentemente con su hijo para que la visitara en Carlos Paz, él nunca le mencionó que estaba de novio. Finalmente, la relación concluyó sin escándalos, pero con señales claras de distanciamiento definitivo.