El mapa del fútbol argentino se prepara para una transformación histórica. En la tercera reunión de dirigentes de todo el país, realizada en el estadio de Instituto de Córdoba, el Consejo Federal de AFA lanzó oficialmente el Torneo Argentino del Interior. Esta nueva categoría comenzará a rodar en abril de 2027 y se posicionará como el tercer escalón del fútbol nacional, justo por debajo del Federal A y por encima del Torneo Regional.

La estructura busca jerarquizar la competencia federal y brindar mayor previsibilidad económica y deportiva a los clubes de las provincias. El certamen tendrá un estatus semiprofesional, con la obligatoriedad de registrar al menos cuatro contratos profesionales en AFA para cada plantel.

Formato y equipos: el camino a la gloria

El torneo contará con un mínimo de 64 equipos divididos en ocho regiones de ocho clubes cada una. La competencia durará ocho meses (de abril a noviembre) bajo un sistema de todos contra todos en sus grupos, para luego dar paso a los cruces de playoffs por el ascenso.

Para la edición fundacional de 2027, las plazas se repartirán de la siguiente manera: 16 ascensos directos desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 y 48 cupos por mérito institucional, donde se evaluará historia, infraestructura, personería jurídica al día y la ausencia de deudas.

Ascensos y descensos: movilidad constante

Una de las noticias más rutilantes para los clubes sanjuaninos es el cambio en el Régimen de Ascensos. El Torneo Regional 2026 ahora otorgará 16 ascensos hacia el flamante Argentino del Interior. Una vez iniciada la nueva divisional en 2027, esta entregará 6 boletos al Federal A de 2028.

En cuanto a la pérdida de categoría, se estableció que habrá 16 descensos anuales (dos por cada región) que regresarán al Torneo Regional Federal Amateur. Este esquema garantiza que el fútbol del interior mantenga una rotación constante y competitiva en todas sus latitudes.

El impacto en los clubes de San Juan

Con este nuevo ordenamiento, las instituciones locales que clasifiquen al Regional o sueñan con el Federal A deberán ajustar sus estructuras. La exigencia de infraestructura y orden administrativo será clave para acceder a las plazas por "mérito", una ventana de oportunidad para aquellos clubes que vienen trabajando con seriedad en su crecimiento institucional fuera de los campos de juego.