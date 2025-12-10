La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente su plan de descuentos y reintegros, destinado a quienes perciben jubilaciones y pensiones, con el propósito de facilitar el ahorro en productos esenciales. Este programa se basa en acuerdos actualizados entre diferentes bancos y comercios, que se amplían constantemente para beneficiar a los beneficiarios del organismo.

Desde diciembre de 2025, una nueva entidad bancaria se suma al régimen de beneficios, permitiendo a los usuarios acceder a descuentos de hasta $50.000 mensuales y a opciones de financiación sin interés para compras en farmacias y supermercados seleccionados. El Banco Supervielle es el último banco adherido, ofreciendo un descuento del 20% en compras con tarjeta de débito, con un límite de $25.000, y un tope de $15.000 para pagos digitales vía QR. Estos dos métodos pueden combinarse para alcanzar hasta $40.000 de reintegro por martes en supermercados específicos.

Además, el programa incluye un descuento del 25% sin límite en una reconocida cadena de supermercados, brindando una rebaja adicional para quienes realizan sus compras habituales allí. En farmacias, los usuarios pueden aprovechar un beneficio del 50% para pagos con débito o QR, con un tope individual de $6.000 y un máximo combinado de $12.000.

La ampliación también contempla facilidades de pago sin interés. Los jubilados y pensionados pueden elegir pagar en 3 cuotas sin recargo todos los días en farmacias adheridas, utilizando la tarjeta de crédito del Banco Supervielle. Este beneficio también se extiende a las compras por comercio electrónico, con un descuento del 15% en Tienda Supervielle en Mercado Libre para productos de farmacia y supermercado, disponible los martes y miércoles, con un tope de $10.000 para pagos con débito.

Respecto a la financiación, los pagos con tarjeta de crédito VISA permiten 3 cuotas sin interés cualquier día y hasta 12 cuotas sin recargo los jueves. Por su parte, el Banco Nación continúa participando en el programa, ofreciendo un reintegro del 5% en supermercados líderes mediante la aplicación BNA+ MODO, con un máximo mensual de $20.000. También ofrece una tasa nominal anual del 32% para saldos de hasta $500.000, incentivando el ahorro.

El Banco Galicia suma a estos beneficios descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos para pagos con tarjetas de débito y crédito, con un tope mensual de reintegro de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas. Además, sus cuentas FIMA presentan un rendimiento diario del 33,2% sin límite de saldo acreditado.

La lista de supermercados adheridos al programa ofrece distintas modalidades de descuentos según el establecimiento, ampliando así las opciones para los beneficiarios de Anses que buscan optimizar sus compras esenciales.