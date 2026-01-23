Tras las lluvias registradas en San Juan durante la tarde del jueves 22 de enero, Obras Sanitarias (OS) informó que se verá afectado el normal suministro de agua potable en distintos sectores del Gran San Juan.

Según comunicó el organismo, la situación se debió a la alerta meteorológica emitida por Protección Civil, que obligó a activar maniobras preventivas para minimizar posibles consecuencias en el abastecimiento.

Publicidad

En ese contexto, explicaron que la creciente en los ingresos de agua cruda a la planta potabilizadora de Marquesado redujo la capacidad de procesamiento, lo que impacta directamente en la producción de agua potable.

Desde OS detallaron que esta disminución en la producción genera una baja en los niveles de reserva de la planta, lo que repercute en el suministro habitual a los hogares del Gran San Juan.

Publicidad

Ante este escenario, la empresa solicitó a la población extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios, priorizando su uso para actividades básicas como bebida, higiene y alimentación, hasta que el sistema recupere su funcionamiento normal.