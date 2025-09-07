Óscar Fontalvo, colombiano de nacimiento y argentino por elección, lleva 26 años en el país y en San Juan, y se dedica a un oficio singular: transformar el metal en piezas artísticas cargadas de historia y emoción. Su trabajo no se limita a la creación de esculturas nuevas, sino también a la reconstrucción y resignificación de objetos con valor sentimental, como partes de muebles, vehículos o elementos heredados.

“Lo que hago tiene siempre un sentido personal. Muchos me traen cosas que les recuerdan a alguien o a un momento, y mi desafío es darles nueva vida”, explicó Fontalvo.

En su taller, utiliza herramientas básicas como soldadoras, amoladoras, martillos, morsas y pinzas. A eso suma una técnica que desarrolló con el tiempo: el uso de óxidos y coloraciones para lograr tonalidades que resaltan la esencia del metal sin recurrir a pinturas convencionales. El tiempo de producción varía: puede llevar horas, días o incluso meses, dependiendo de la complejidad de cada obra.

Las piezas son únicas, por encargo o para ser exibidas para su compra. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El artista asegura que el mayor desafío de su oficio no es la técnica, sino la disciplina y constancia: “La creatividad fluye cuando estás trabajando, pero para avanzar hay que sostener la rutina, como en cualquier profesión. Esa es la clave para superar los desafíos”.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Además de producir obras a pedido, Fontalvo organiza talleres de arte con alambre, en los que enseña a principiantes a dar sus primeros pasos. Allí comparte una visión muy clara: lo más difícil es animarse a empezar. “Con la tecnología actual, aprender lo básico es sencillo. Pero lo importante no es solo soldar, sino crear, encontrar un estilo y darle un sentido propio a la obra”, señaló.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Próximamente inaugurará un local donde exhibirá un stock de piezas artísticas, mientras mantiene activa su comunidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte procesos y resultados bajo el perfil @oscarfontalvo_artista.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Al hablar de sus alumnos, utiliza una metáfora que resume su manera de entender el oficio: “Es como una película. Hay una etapa de inicio, luego viene el nudo, cuando creen que no pueden más, y finalmente el desenlace, cuando superan la frustración y disfrutan al ver la obra terminada”.

Con pasión, disciplina y creatividad, Fontalvo sigue escribiendo su historia en Argentina, forjando con metal no solo esculturas, sino también emociones y memorias.