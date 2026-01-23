Oscar Ustari y el Inter Miami han alcanzado un acuerdo mutuo para rescindir el contrato del portero, una noticia que se formalizará en los próximos días. El futbolista de 39 años, con pasado en Independiente y Boca, decidió poner fin a su etapa en el club estadounidense tras haber perdido protagonismo en la MLS.

Debido a esta situación, el referente argentino ya no participó de los últimos entrenamientos en Fort Lauderdale y quedó fuera de la convocatoria para el amistoso que el equipo, dirigido por Javier Mascherano, disputará este sábado contra Alianza Lima en Perú.

La trayectoria de Ustari en la institución comenzó en 2024, inicialmente como suplente de Drake Callender. No obstante, una lesión del titular le permitió adueñarse del arco, brindando actuaciones sólidas que incluyeron la participación en el Mundial de Clubes, donde el equipo cayó en octavos de final ante el PSG. Posteriormente, una lesión en el hombro condicionó su nivel, lo que permitió que su compatriota Rocco Ríos Novo se afianzara en el puesto, incluso durante la final de la MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps.

A pesar de que su vínculo terminaba en diciembre, el arquero cierra su ciclo con un balance de 41 partidos oficiales y diez vallas invictas. En términos de títulos, Ustari fue parte fundamental de una etapa exitosa que sumó a sus vitrinas el Supporters’ Shield 2024, la MLS y la MLS Cup 2025. Más allá de los logros deportivos, su estadía estuvo marcada por el reencuentro profesional y personal con Lionel Messi, con quien mantiene una amistad de muchos años.

Su partida se enmarca en un éxodo de futbolistas argentinos del plantel. Ustari se suma a las bajas recientes de Marcelo Weigandt y Baltasar Rodríguez, así como a las anteriores salidas de Facundo Farías, Federico Redondo, Nicolás Freire y David Martínez.

Tras estos movimientos, el grupo de argentinos en el equipo queda reducido a Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Rodrigo de Paul, Tadeo Allende, Mateo Silvetti y la nueva incorporación, David Ayala. En este contexto, el club también se encuentra negociando la llegada de Germán Berterame para acompañar a Messi en el ataque.