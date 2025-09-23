Un reciente fallo judicial emitido por el Juzgado Federal Nº 2 ordenó al PAMI restablecer la entrega gratuita de medicamentos a los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida surge luego de un amparo colectivo presentado por el senador Mariano Recalde y el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril, que representa a un amplio sector de adultos mayores porteños.

La resolución suspende las disposiciones del Gobierno nacional que habían reducido la cobertura total de remedios para este grupo, asegurando además que los trámites en curso y las prestaciones vigentes continúen sin interrupciones, con el objetivo de evitar perjuicios a los beneficiarios.

En diálogo tras la notificación del fallo, Mariano Recalde expresó: “Me acaban de notificar que salió favorable el amparo que presentamos para que le devuelvan a todos los jubilados y jubiladas que tenían los medicamentos gratis, el 100% de cobertura”. El legislador calificó esta decisión como “una excelente noticia” para los más de 480.000 jubilados que se verán beneficiados en la Ciudad.

Recalde también destacó la gravedad de los recortes previos y su impacto: “Este recorte es injusto, inhumano y pone en riesgo la salud de nuestros adultos mayores”. Además, subrayó la importancia de la sentencia al afirmar que “ratifica que la salud no se negocia” y manifestó su deseo de que esta medida se extienda a nivel nacional: “Ojalá se replique. No hay libertad si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios”.

Este fallo judicial es parte de una serie de decisiones similares que ya se han producido en otras provincias, como Tucumán, Córdoba y Mendoza, donde tribunales locales también concedieron medidas cautelares que frenaron la quita de beneficios del programa “Vivir Mejor”.

La decisión judicial representa un nuevo revés para el Gobierno de Javier Milei, que había impulsado recortes en la cobertura del PAMI como parte de sus políticas de ajuste. Ahora, el foco se traslada a la implementación práctica de la restitución del beneficio en la Ciudad de Buenos Aires y a la respuesta oficial ante este precedente judicial.