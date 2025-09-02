Publicidad
Publicidad

Provinciales > Mirá como luce

Parque Quebrada de Zonda: con un 20% de avance, las obras continúan

Las mejoras en el Parque Quebrada de Zonda, frente al Autódromo Eduardo Copello, avanzan con la construcción de nuevos espacios recreativos, culturales y de servicios.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las mejoras están pensadaas para crear nuevos espacios de recreación para el disfrute de los sanjuaninos. (Foto gentileza Sí San Juan)

El Parque Quebrada de Zonda se encuentra en pleno proceso de transformación con obras que apuntan a recuperar áreas degradadas, sumar infraestructura recreativa y revalorizar su patrimonio cultural. Con una superficie total intervenida de 39.319,50 m², el proyecto pretende consolidar un espacio moderno, accesible y seguro en uno de los sitios naturales más visitados de San Juan.

Las obras avanzan día a día. (Foto gentileza Sí San Juan)

El plan contempla la construcción de una confitería con terraza, un sitio conmemorativo a las Islas Malvinas, módulos sanitarios, parrilleros, senderos peatonales seguros, mobiliario urbano, iluminación LED y áreas parquizadas con riego por goteo.

Publicidad

(Foto gentileza Sí San Juan)

Actualmente, la obra registra un 20% de avance, con mayor actividad en el Sector 3. Allí se completaron las estructuras y la instalación eléctrica de los tótems conmemorativos de Malvinas, las circulaciones peatonales del sector oeste junto a la Ruta Provincial Nº 12 y el sistema sanitario. También se trabaja en la mampostería de la confitería, la colocación de cisternas, el tendido de riego y la instalación de bancos, postes de iluminación y señalética informativa.

(Foto gentileza Sí San Juan)

El proyecto introduce además criterios de seguridad y accesibilidad, desviando la circulación peatonal de la ruta y ofreciendo un entorno más protegido para vecinos y turistas. La meta es que el Parque Quebrada de Zonda se convierta en un espacio de primer nivel para el esparcimiento familiar, la práctica de actividades al aire libre y el fortalecimiento del turismo local.

Publicidad

Las tareas, iniciadas en junio de 2025, son ejecutadas por la empresa ASFA SRL con fondos del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS