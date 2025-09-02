El Parque Quebrada de Zonda se encuentra en pleno proceso de transformación con obras que apuntan a recuperar áreas degradadas, sumar infraestructura recreativa y revalorizar su patrimonio cultural. Con una superficie total intervenida de 39.319,50 m², el proyecto pretende consolidar un espacio moderno, accesible y seguro en uno de los sitios naturales más visitados de San Juan.

El plan contempla la construcción de una confitería con terraza, un sitio conmemorativo a las Islas Malvinas, módulos sanitarios, parrilleros, senderos peatonales seguros, mobiliario urbano, iluminación LED y áreas parquizadas con riego por goteo.

Actualmente, la obra registra un 20% de avance, con mayor actividad en el Sector 3. Allí se completaron las estructuras y la instalación eléctrica de los tótems conmemorativos de Malvinas, las circulaciones peatonales del sector oeste junto a la Ruta Provincial Nº 12 y el sistema sanitario. También se trabaja en la mampostería de la confitería, la colocación de cisternas, el tendido de riego y la instalación de bancos, postes de iluminación y señalética informativa.

El proyecto introduce además criterios de seguridad y accesibilidad, desviando la circulación peatonal de la ruta y ofreciendo un entorno más protegido para vecinos y turistas. La meta es que el Parque Quebrada de Zonda se convierta en un espacio de primer nivel para el esparcimiento familiar, la práctica de actividades al aire libre y el fortalecimiento del turismo local.

Las tareas, iniciadas en junio de 2025, son ejecutadas por la empresa ASFA SRL con fondos del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.