El expresidente de Perú Pedro Castillo, actualmente condenado y detenido, lanzó una dura ofensiva política contra el presidente interino José Jerí, pidiendo que sea destituido (vacado) y encarcelado de inmediato por lo que calificó de “incapacidad moral” para ejercer el cargo. Castillo formuló estas declaraciones desde su cuenta oficial en redes sociales y desde la cárcel, donde cumple una larga condena impuesta tras el intento de golpe de Estado que marcó el fin de su mandato.

Castillo acusa a Jerí de responder a “oscuros intereses de mafias” y de ejercer un gobierno ilegitimo que ha perdido toda legitimidad. En su pronunciamiento, también negó que pueda compararse con él, resaltando su formación profesional y acusando al mandatario interino de incompetencia jurídica y política al frente del país.

Publicidad

La exigencia de Castillo surge en medio de una profunda polémica nacional por reuniones no registradas de Jerí con empresarios chinos, que han suscitado investigaciones por posible tráfico de influencias y falta de transparencia, e incluso han generado solicitudes de censura y mociones de vacancia en el Congreso peruano. Las autoridades políticas y judiciales analizan estas denuncias mientras el presidente interino se defiende y niega irregularidades, afirmando que las reuniones fueron por motivos sociales o protocolarios.

José Jerí, quien asumió como presidente interino en octubre tras la destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral”, enfrenta crecientes críticas internas mientras el país se prepara para elecciones generales en abril de 2026. La situación política refleja una persistente crisis en Perú, con siete presidentes en los últimos años y una fuerte polarización entre bloques políticos.

Publicidad

El llamado de Castillo a que Jerí sea vacado y encarcelado intensifica el debate político en el país, alimentando tensiones entre diferentes sectores y desafiando la estabilidad de un gobierno de transición que, además de su crisis de legitimidad, lidia con investigaciones judiciales y cuestionamientos de parte de oposición y sociedad civil.