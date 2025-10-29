Un equipo de la organización Dogs of Chernobyl, que trabaja en la zona de exclusión del antiguo reactor nuclear, informó haber visto esta semana tres perros con pelaje completamente azul durante una campaña de captura y esterilización cerca de la ciudad abandonada de Prípiat. Las imágenes de los animales se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Los voluntarios señalaron que los perros se encontraban “muy activos y saludables”, aunque todavía no lograron atraparlos para tomar muestras que determinen la causa del color. Según la ONG, es probable que los animales hayan ingerido algún tipo de sustancia química, aunque no se descarta otra causa ambiental.

“No sabemos exactamente qué está pasando. Nos encontramos con tres perros completamente azules”, indicaron los integrantes del grupo en sus redes sociales. Los habitantes locales también se mostraron sorprendidos al ver a los animales con un color tan inusual.

Por el momento, no hay evidencia de que el fenómeno esté relacionado con la radiación del sitio. Expertos especulan que podría tratarse de exposición a compuestos químicos o residuos industriales, como ocurrió en 2021 en la ciudad rusa de Dzerzhinsk, donde animales adquirieron un tono similar tras contacto con polvo de sulfato de cobre.

Investigadores intentan capturar a los perros para tomar muestras de pelaje y piel, que serán analizadas en laboratorios ucranianos. Hasta entonces, no se sabe si el color es superficial o si tiene consecuencias para la salud de los animales.

Cada año, Dogs of Chernobyl (fundada en 2017) brinda atención médica y alimento a los aproximadamente 700 perros que habitan la zona de exclusión de 18 millas cuadradas, descendientes de mascotas abandonadas tras la evacuación de la población luego del desastre nuclear de 1986, uno de los peores de la historia.