La caída de una avioneta fumigadora en la zona de Manantiales, departamento Feliciano, al norte de Entre Ríos, dejó como saldo un herido que logró sobrevivir de milagro. El piloto, identificado como Leonel González, se estrelló este sábado mientras realizaba tareas de pulverización aérea y fue rescatado inmediatamente por dos compañeros que supervisaban el trabajo.

Según informó la Policía de Entre Ríos, el siniestro se habría producido por un desperfecto mecánico que provocó un brusco y violento descenso. Tras el impacto, González sufrió quemaduras y cortes en los muslos, brazos, codos y distintas partes del cuerpo. Fue trasladado al Hospital General Francisco Ramírez, donde permanece internado y fuera de peligro.

La fiscal Soledad Bordoy quedó a cargo de la investigación y ordenó la intervención del área de Criminalística de la Policía provincial. Las actuaciones continúan bajo la supervisión de la Comisaría 1ª de San Víctor, que trabaja para determinar con precisión qué falló en la aeronave.

En paralelo, otro episodio impactó esta mañana en el barrio porteño de Liniers. Un colectivero de la línea 34 dio marcha atrás sin advertir la presencia de un inspector y lo atropelló, pasándole por encima con el vehículo. Las cámaras de seguridad registraron cómo la víctima quedó bajo el paragolpes y logró alertar al chofer golpeando la unidad. Testigos gritaron para frenar la maniobra y asistieron al hombre, que pudo incorporarse tras el accidente.

Ambos hechos, ocurridos con pocas horas de diferencia, reavivaron la preocupación por las condiciones de seguridad en tareas vinculadas al transporte y al trabajo de riesgo.