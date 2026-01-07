Por estos tres motivos, algunos beneficiarios de pensiones no contributivas no percibirán el pago de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante el mes de enero de 2026 quedarán excluidos del cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) aquellos beneficiarios que no cumplan con los requisitos vigentes, permanezcan fuera del país por más de 90 días corridos o hayan sido suspendidos o dados de baja por irregularidades detectadas por el organismo. Ante el inicio del calendario de pagos, la entidad brindó una guía para que los titulares verifiquen su situación y conozcan los canales de reclamo.

Causas de exclusión del pago y verificación personal

Las Pensiones No Contributivas son una prestación asistencial del Estado para personas en situación de vulnerabilidad sin los aportes para una jubilación. En enero de 2026, el monto para pensiones por invalidez o vejez es de $244.523,04, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $279.443,60.

Publicidad

Para confirmar si el pago está programado, ANSES recomienda ingresar a "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y dirigirse al apartado "Mis Cobros". Allí se visualiza el estado de los pagos del mes.

Canales para reclamar un pago atrasado o suspendido

Si el pago no se efectiviza cumpliendo los requisitos, los beneficiarios pueden reclamar por varios medios. La principal vía es la atención virtual en Mi ANSES, seleccionando la opción "Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)".

Publicidad

También se puede realizar un trámite presencial solicitando turno previo en una oficina de ANSES, o presentar el formulario PS 6.5 "Reclamo de Haberes Impagos" en la sucursal bancaria correspondiente si la demora es menor a 60 días. Este formulario requiere la firma de una autoridad del banco.

Requisitos generales de acceso a las pensiones

El incumplimiento de los criterios básicos es una causa clave de exclusión. Para la Pensión por Invalidez, se requiere ser argentino (o con más de 10 años de residencia), tener menos de 65 años, no percibir otras jubilaciones y que el ingreso familiar de menores no supere cuatro haberes mínimos.

Publicidad

La Pensión para Madres de Siete Hijos está destinada a mujeres argentinas o extranjeras con al menos 15 años de residencia, que no cobren jubilaciones, pensiones ni tengan ingresos suficientes para subsistir.

Para la Pensión por Vejez, los requisitos son tener 70 años o más, acreditar residencia (5 años para naturalizados, 40 para extranjeros), no contar con ingresos previsionales, no estar detenido y que solo uno de los cónyuges la perciba.

Recomendaciones finales para los beneficiarios

Se insta a los titulares a mantener actualizados sus datos en el organismo, especialmente domicilio y datos bancarios, para evitar interrupciones. Toda consulta o reclamo debe canalizarse prioritariamente a través de la plataforma "Mi ANSES" o la línea oficial del organismo, utilizando siempre los canales digitales oficiales para prevenir fraudes o asesoramiento incorrecto.