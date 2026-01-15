Por no poder dormir la siesta, un hombre rompió el auto de su vecino que escuchaba a Arjona

Un conflicto vecinal originado por el volumen de la música del cantante Ricardo Arjona derivó en un acto de vandalismo en el barrio Santa Fe de Resistencia, provincia de Chaco. Un hombre de 51 años rompió con un hierro el parabrisas de la camioneta de su vecina tras una discusión porque las canciones le impedían dormir la siesta.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y La Cangayé. Según los informes policiales recogidos por el diario Norte, el vecino, identificado como “Pacho”, se acercó a la vivienda de una mujer de 45 años para reclamarle que bajara la música, que en ese momento reproducía el tema “Dime que no” del artista guatemalteco.

Publicidad

La discusión escaló rápidamente. En un momento de enojo, “Pacho” tomó un objeto contundente, presuntamente una barra de hierro, y procedió a destrozar el parabrisas del vehículo, una camioneta que se encontraba estacionada frente al domicilio.

La propietaria del automóvil dio aviso inmediato a la comisaría local. Personal policial acudió al lugar, constató los daños materiales y tomó la denuncia correspondiente. No se reportaron lesiones físicas.

Publicidad

Todo el altercado quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes, que ya se viralizaron en redes sociales, muestran el momento preciso en que el hombre golpea el vehículo, evidenciando el desarrollo del conflicto.