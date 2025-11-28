Un empleado de una empresa de telefonía denunció haber sido víctima de dos asaltos armados con características idénticas, ocurridos en distintos locales de la marca en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El primer hecho fue en julio, en la tienda de Florida, mientras que el segundo ocurrió ayer por la tarde en el comercio ubicado sobre avenida Mitre, en pleno centro de Avellaneda. En ambas ocasiones, los delincuentes ingresaron simulando ser clientes para luego exhibir armas, reducir al personal y encerrar a las víctimas en el depósito.

El trabajador aseguró que los agresores actuaron con la misma modalidad en los dos episodios y que incluso podría tratarse de las mismas personas. Como elemento agravante, en el robo de Avellaneda los ladrones le apuntaron con un arma a un menor que se encontraba dentro del local junto a su familia. “En julio me apuntaron a la cabeza en Florida. Ayer pasó lo mismo, pero esta vez también le apuntaron a un nene”, relató el denunciante, visiblemente afectado por la violencia vivida.

El hecho de Avellaneda ocurrió alrededor de las 17, durante una hora de alta circulación de clientes. Los asaltantes, tras exhibir armas, ordenaron a todos dirigirse al fondo del local, donde los encerraron mientras cargaban bolsas con teléfonos celulares y equipos de alto valor. Las cámaras de seguridad captaron parte de la secuencia, ahora incorporada a la denuncia presentada ante las autoridades.

El episodio de julio, según el trabajador, fue prácticamente calcado: amenazas, exhibición de armas, encierro de empleados y robo de mercadería. “Tenemos videos y fotos que muestran que es la misma persona o la misma banda”, afirmó. La denuncia apunta a un grupo que repite el modus operandi en distintos puntos del AMBA, lo que refuerza la hipótesis de una banda organizada dedicada al robo de equipos tecnológicos para su posterior reventa ilegal.

“El daño material es grande, pero lo más grave es el trauma. No te olvidás más cuando te ponen un arma en la cabeza, ni cuando ves que le apuntan a un chico”, expresó el trabajador, quien reclamó que se intensifiquen las medidas de seguridad frente a hechos que, según advierte, ya forman parte de una rutina que muchos comerciantes viven con miedo.

La Justicia analiza el material audiovisual aportado y trabaja para identificar a los responsables, mientras la investigación se focaliza en determinar si ambos asaltos fueron ejecutados por la misma banda armada.