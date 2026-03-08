La segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas llegó a su definición este domingo 8 de marzo con la disputa de la quinta y última etapa en el departamento Capital. La jornada se desarrolló sobre la avenida de Circunvalación, donde el pelotón afrontó un circuito de seis giros que totalizó 96 kilómetros. A lo largo de todo el recorrido, cientos de sanjuaninos se ubicaron en distintos sectores del anillo para observar el paso de las ciclistas. DIARIO HUARPE recorrió el lugar y captó distintas postales del público que acompañó la jornada deportiva.

La etapa tuvo como punto de concentración las inmediaciones de avenida Mendoza y Circunvalación desde las 8.30, mientras que la largada oficial se realizó a las 9.30. El recorrido se desarrolló íntegramente sobre el anillo de la Circunvalación, donde las ciclistas completaron seis vueltas antes de cruzar la meta en el mismo sector de la partida.