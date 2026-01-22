El astro argentino Lionel Messi enfrenta una situación familiar compleja debido a un problema de salud que afecta a su padre, Jorge Messi, informaron fuentes cercanas al entorno del futbolista. La preocupación llevó a que se consultara con especialistas en Estados Unidos y Argentina para evaluar el diagnóstico y definir los pasos a seguir en el tratamiento.

El propio Messi se involucró activamente en la coordinación de las consultas médicas, con el apoyo de allegados y amigos, entre ellos el mediocampista Rodrigo De Paul, compañero suyo en el Inter Miami, quien habría ayudado a contactar profesionales de la salud para obtener segundas opiniones sobre el caso.

La noticia se produce mientras Messi se prepara para la pretemporada con Inter Miami, que incluye próximas actividades deportivas como un viaje a Perú para disputar un amistoso ante Alianza Lima. A pesar de la carga emocional que significa una preocupación familiar, el delantero continúa con sus compromisos como jugador, equilibrando su rutina profesional con el acompañamiento a su padre.

El vínculo cercano con su familia ha sido una constante en la vida del cinco veces Balón de Oro, quien ha compartido en diversas oportunidades la importancia de sus padres en su carrera desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consolidación internacional.

La evolución de la situación y el estado de salud de Jorge Messi será clave en los próximos días, mientras el entorno médico continúa las evaluaciones y comunicaciones entre profesionales para determinar el mejor abordaje clínico posible.